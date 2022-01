Grote verstoringen luchtverkeer VS houden aan

De grote verstoringen in het vliegverkeer in de Verenigde Staten door slecht weer en besmettingen bij luchtvaartpersoneel met de omikronvariant van het coronavirus houden zondag nog steeds aan. Volgens de trackingwebsite FlightAware.com zijn bijna 1900 vluchten in de VS geannuleerd en hebben meer dan zeshonderd vluchten vertraging opgelopen.

Zaterdag werden er al meer dan 2700 vluchten in de VS geannuleerd, met ruim 6500 vertraagde vluchten. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kampen door de snelle verspreiding van de omikronvariant met uitval van piloten en cabinepersoneel door ziekte. Sinds kerstavond zijn hierdoor al meer dan 13.700 vluchten geannuleerd in de VS. De feestdagen zijn erg druk voor Amerikaanse vliegmaatschappijen omdat veel mensen dan bijvoorbeeld op bezoek gaan bij familie.

Daarbovenop komt zeer slecht weer in delen van de VS met harde wind en sneeuwstormen, wat veel overlast veroorzaakt voor het vliegverkeer. Met name op de luchthavens van Chicago worden veel vluchten geschrapt, aldus FlightAware.