Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt verder. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 17.531 positieve tests geregistreerd, ruim boven het gemiddelde van de afgelopen week. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 101.051 meldingen van positieve tests.

Gemiddeld komt het neer op 14.436 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de vijfde dag op rij.

In Amsterdam zijn 1089 positieve tests geregistreerd. In Rotterdam kregen 995 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (443), Utrecht (397) en Haarlem (280).