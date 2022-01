Gemeente: manifestatie Westerpark is toegestaan

De manifestatie in het Westerpark in Amsterdam is toegestaan. Dat meldt de gemeente Amsterdam op Twitter. Wel is het maximumaantal van tweeduizend aanwezigen overschreden.

In het Westerpark vindt zondagmiddag de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daar waren honderden aanhangers van de partij op afgekomen.

Eerder op de dag verzamelden zich duizenden mensen op het Museumplein, om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Een aangekondigde demonstratie daar was eerder verboden, maar desondanks werd opgeroepen er ‘koffie te drinken’ en kwamen er duizenden mensen naar het plein. Een groot deel van de mensen op het Museumplein vertrok na enige tijd in een stoet naar het Westerpark. Dat gebeurde ongeveer gelijktijdig met een oprukkende mobiele eenheid. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema had een noodbevel afgegeven voor het Museumplein.

Overtreding

In het Westerpark voegden de demonstranten zich bij de FVD-aanhangers. De gemeente meldt zondagmiddag dat de manifestatie in het Westerpark is toegestaan, ‘omdat er vooraf afspraken zijn gemaakt met de organisatie over locatie, begin en eindtijd, een maximaal aantal deelnemers en 1,5 meter afstand houden’.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de organisatie wel is aangesproken op de overschrijding van het maximumaantal toegestane toeschouwers van tweeduizend. ‘We roepen het publiek dringend op om 1,5 meter afstand te houden. De politie heeft de organisatie aangesproken en hen nogmaals laten weten dat zij de verantwoordelijkheid hebben om deelnemers te wijzen op de 1,5 meter afstand’, twittert de gemeente.

Overigens lijkt de bijeenkomst in het Westerpark binnenkort over te zijn. Steeds meer aanwezigen verlaten het park.