Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen iets gestegen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is vijftien hoger dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er volgens de cijfers nu 1675, zaterdag waren dat er 1660.

Het aantal patiënten op de intensive care is drie hoger dan zaterdag, op verpleegafdelingen liggen twaalf mensen meer. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten op de ic’s in Nederland en 1200 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.