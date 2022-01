Groep demonstranten in Amsterdam trekt naar Westerpark

De kilometerslange stoet van duizenden demonstranten die zondag in Amsterdam protesteren tegen de coronamaatregelen, trekt naar het Westerpark. Daar vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Wat de demonstranten er gaan doen, is nog onduidelijk. Momenteel bevinden zich enkele honderden FVD-aanhangers in het park.