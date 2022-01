Onderzoek bank: Duitse huishoudens rijker dan ooit

Duitse huishoudens zijn rijker dan ooit, vooral dankzij het massaal oppotten van spaargeld tijdens de coronacrisis. Volgens onderzoek van de Duitse DZ Bank is het vermogen van huishoudens in het afgelopen jaar gestegen naar het recordniveau van bijna 7700 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van ruim 7 procent vergeleken met 2020.

Het gaat naast geld op bank- en spaarrekeningen onder meer ook om beleggingen in aandelen door Duitse huishoudens. Volgens DZ Bank bedroeg de zogeheten spaarquote, het deel van het netto-inkomen dat op de spaarrekening wordt gezet, vorig jaar meer dan 15 procent. Dat was nog ruim 16 procent een jaar eerder. De bank stelt dat deze cijfers op historisch hoge niveaus liggen.

Vanwege de coronapandemie en de lockdowns gingen mensen veel minder op vakantiereizen of naar de horeca. Ook werd geld apart gezet vanwege onzekerheid over de crisis, bijvoorbeeld uit angst voor baanverlies. De Duitse centrale bank komt naar verwachting in het voorjaar met officiële cijfers.