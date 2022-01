Meer coronabesmettingen na uitbraak onder Nederlandse skileraren

Het aantal coronabesmettingen loopt op na een uitbraak onder een groep overwegend Nederlandse skileraren in het Oostenrijkse Kirchberg in Tirol. Tot dusver zijn volgens lokale media zeker 23 mensen positief getest. Volgens één krant zijn het er zelfs 32.

De leraren zijn sinds 25 december in de skiplaats en geven op twee scholen les. Zij konden in het contactonderzoek niet zeggen in welke restaurants en berghutten ze precies zijn geweest. De autoriteiten hebben daarom iedereen die in Kirchberg in Tirol de horeca heeft bezocht opgeroepen zich uit voorzorg te laten testen.

De Oostenrijkse regering laat het wintersportseizoen dit jaar met strenge regels doorgaan. Zo geldt er al enige tijd in heel het land een 2G-beleid, wat betekent dat alleen genezen en gevaccineerde mensen toegang krijgen tot binnenlocaties zoals restaurants en bioscopen. Daarnaast moeten buitenlandse reizigers in quarantaine als ze geen boostervaccinatie hebben gehad.

De strenge maatregelen zijn een reactie op de vele besmettingen van vorig jaar. Het aantal infecties in het land piekte eind november en daalde daarna snel dankzij lockdownmaatregelen. Nu lijkt het aantal besmettingen weer langzaam toe te nemen. Zondag zijn bijna 3300 nieuwe besmettingen gemeld. Dat is volgens de krant Kronen Zeitung het hoogste zondagcijfer sinds 5 december.