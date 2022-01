Urn met as van Tutu bijgezet in kathedraal Kaapstad

De urn met daarin de as van de Zuid-Afrikaanse bisschop en antiapartheidsactivist Desmond Tutu is zondag bijgezet in de St. George’s kathedraal in Kaapstad. De geestelijke overleed een week geleden op 90-jarige leeftijd.

‘Zijn as is eerder vandaag bijgezet in de St. George kathedraal tijdens een besloten bijeenkomst voor familie’, staat in een verklaring van de anglicaanse kerk. Zo’n twintig familieleden, onder wie zijn vrouw, waren hierbij aanwezig.

Zaterdag werd tijdens een sobere uitvaartplechtigheid al afscheid genomen van Tutu. Prinses Mabel was namens Nederland aanwezig. Het lichaam van Tutu lag enkele dagen daarvoor in de kathedraal, zodat Zuid-Afrikanen hun laatste eer konden bewijzen aan de geestelijke.

Verandering

Aartsbisschop Thabo Makgoba heeft de as onder een gegraveerde herdenkingssteen voor het spreekgestoelte geplaatst. Hij riep de Zuid-Afrikaanse bevolking hierbij op om zich toe te wijden aan de ‘radicale en revolutionaire verandering waar Tutu voor pleitte’.

Tutu was een van de voornaamste figuren in de campagnes tegen apartheid. In 1984 won hij de Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn geweldloze strijd tegen het regime. De kathedraal in Kaapstad kwam onder meer door Tutu en zijn preken bekend te staan als ‘de kathedraal van de mensen’ en werd een symbool van de strijd tegen rassenscheiding en voor de democratie.