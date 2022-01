Grote actiebereidheid bij politieagenten tijdens ME-staking

Leden van de Mobiele Eenheid (ME) van de politie zijn bereid om meer actie te gaan voeren, zegt voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. Een eerder voor zondag aangekondigde staking verliep zondagochtend goed en is rond 11.00 beëindigd omdat de agenten zich gaan voorbereiden op een demonstratie op het Museumplein vanaf 12.00 uur.

‘We hebben op drie locaties met ongeveer 100 tot 200 collega’s gesproken en de actiebereidheid was groot’, aldus Van de Kamp. ‘Nu gaan de collega’s zich klaarmaken voor de demonstratie, maar bij een volgende actie van ons gaan we pas de straat op als de openbare orde echt in het geding komt.’

Volgens de voorzitter waren er nu ook al veel collega’s die pas wilden optreden als het echt nodig was. ‘Maar dat zat niet in de actie van vandaag.’ De bonden willen met de staking aandacht vragen voor onder meer de hoge werkdruk, bezuinigingen en geweld tegen agenten.

De politiebonden wilden eigenlijk een grotere staking organiseren, maar doen dat niet vanwege het zogeheten ‘koffie drinken’ dat mensen willen doen op het Museumplein. Zulke momenten liepen vorig jaar geregeld uit op rellen.