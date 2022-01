Code geel om zware windstoten in groot deel Nederland

Het KNMI heeft voor zondag code geel afgegeven voor een groot deel van Nederland vanwege mogelijke zware windstoten. Die doen zich in de middag mogelijk voor in het noordwesten, en in de avond in het zuiden.

Aan het begin van de middag kunnen in het noordwesten zware windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur voorkomen, waarschuwt het weerinstituut. Later in de avond trekt een gebied met buien over het zuiden, waarbij windstoten kunnen voorkomen van ongeveer 75 tot 85 kilometer per uur, en aan de kust 85 tot 95 kilometer per uur. Tijdens de buien kan het ook onweren.

De code geel, waarmee het KNMI mensen oproept alert te zijn, geldt voor Noord-Holland van 12.00 tot 15.00 uur, voor Friesland van 14.00 tot 16.00 uur en voor Zuid-Holland en Zeeland van 20.00 tot 23.00 uur. Voor Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is de waarschuwing van 21.00 uur tot middernacht van kracht.