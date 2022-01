Denemarken wil binnenlandse vluchten vanaf 2030 fossielvrij maken

Het is een ambitieuze doelstelling, want de technologie voor ‘groen vliegen’ is nog niet ver ontwikkeld. Vliegtuigbouwer Airbus heeft aangegeven aan toestellen te werken die op waterstof draaien, maar zegt die op z’n vroegst vanaf 2035 te kunnen leveren.

Zweden stelde eerder al het doel om binnenlandse vluchten in 2030 en internationale vluchten in 2045 fossielvrij te maken. Frankrijk besloot in 2021 om binnenlandse vluchten te verbieden als de bestemming binnen 2,5 uur per trein te bereiken is.