Engelse middelbare scholieren moeten mondkapje op

Middelbare scholieren in Engeland moeten een mondmasker gaan dragen, schrijft gezondheidsminister Nadim Zahawi in The Sunday Telegraph. De plicht geldt vooralsnog tot 26 januari. Ook zegt Zahawi dat regulier onderwijs de norm is, maar dat aan leren op afstand niet volledig te ontkomen zal zijn als het aantal zieke docenten en leerlingen blijft stijgen.