Drie mensen vermist in Colorado na verwoestende bosbrand

In de Amerikaanse staat Colorado worden drie mensen vermist, nadat daar eerder deze week een felle bosbrand ontstond. Ten minste 991 huizen werden verwoest voordat sneeuwbuien de bosbrand hielpen smoren.

‘We mogen van geluk spreken dat we geen lijst van honderd vermiste personen hebben’, zei politiechef van de stad Boulder Joe Pelle tijdens een persconferentie. Hij voegde toe dat de zoektocht naar de drie vermiste personen moeilijk verloopt. ‘De gebouwen waar deze mensen zich zouden moeten bevinden, zijn volledig verwoest en bedekt onder een sneeuwlaag van twintig centimeter.’

In tegenstelling tot eerdere berichten ontstond de brand niet door losgeraakte elektriciteitsleidingen, zegt de politiechef. Er wordt nog onderzoek gedaan naar hoe de bosbrand kon ontstaan.

Ten minste 33.000 mensen kregen donderdag evacuatiebevelen nadat de brand, aangewakkerd door windsnelheden van zo’n 160 kilometer per uur, was ontstaan. Inmiddels hebben de autoriteiten al hun bevelen kunnen intrekken. Wel wordt mensen met luchtwegproblemen dringend aangeraden binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten, want de sneeuw en de wind houden de rook van de brandende en smeulende vegetatie dicht bij de grond.