100 miljoen coronabesmettingen geregistreerd in Europa

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in Europa 100 miljoen coronabesmettingen geregistreerd, heeft het Franse persbureau AFP berekend. Zaterdagavond om 19.45 uur had het persbureau 100.074.753 positieve tests geteld. Het gaat om ruim een derde van alle besmettingen wereldwijd.

In recente maanden is Europa opnieuw het epicentrum van de pandemie geworden. In veel Europese landen neemt het aantal besmettingen in rap tempo toe vanwege de opmars van de omikronvariant van het coronavirus. De afgelopen zeven dagen werden in Europa 4,9 miljoen nieuwe infecties gerapporteerd. In 17 van de 52 landen werd in die periode een recordaantal besmettingen vastgesteld.

In Frankrijk werden afgelopen week meer dan 1 miljoen besmettingen gemeld, zo’n 10 procent van het totaal sinds het begin van de pandemie. In Denemarken werden de meeste besmettingen per 100.000 inwoners gemeld (2045), gevolgd door Cyprus (1969) en Ierland (1964).

Het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 neemt wel af. Afgelopen week werden dagelijks gemiddeld 3413 aan corona gerelateerde overlijdens gemeld in Europa, een afname van 7 procent ten opzichte van een week eerder. 61 procent van alle Europeanen is inmiddels volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Wereldwijd staat dat percentage op 49 procent.