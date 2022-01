Opnieuw duizenden vluchten geschrapt om omikron en noodweer VS

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus kampt de luchtvaart sinds eind vorige maand wereldwijd met veel zieken. Sinds kerstavond zijn hierdoor al ongeveer 12.000 vluchten geannuleerd in de VS.

Bovendien wordt in delen van het land dit weekend overlast verwacht door naderend noodweer. In de staten Ohio en Tennessee en in gebieden langs de rivier de Mississippi wordt dit weekend rekening gehouden met hevige regenval en ernstige onweersbuien, meldt nieuwszender CNN. Daarnaast worden voor het Midwesten van de VS veel sneeuwval en zeer koude weersomstandigheden voorspeld.

Ook voor zondag zijn volgens FlightAware.com al ruim 1600 vluchten geschrapt.