Rabobank kampt met een storing waardoor mobiel bankieren en betalingen via iDeal niet mogelijk zijn. Klanten kunnen door de storing sinds ongeveer 17.00 uur niet hun bankzaken regelen.

‘Wat er precies aan de hand is, wordt onderzocht. We hopen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Ik kan nog niet zeggen wanneer het is opgelost’, zegt een woordvoerder.