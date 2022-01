Veel aanhoudingen tijdens jaarwisseling in Brussel en Antwerpen

De Belgische politie heeft in de nieuwjaarsnacht meer dan tweehonderd mensen aangehouden. De meeste aanhoudingen waren in de hoofdstad Brussel en in Antwerpen. Een politiewoordvoerder zei zaterdagochtend tegen de VRT dat in het gewest Brussel 150 mensen zijn aangehouden, van wie 129 in de hoofdstad zelf. In Antwerpen hield de politie 58 mensen aan.

In de havenstad was het druk op straat, nadat de horeca om 23.00 uur de deuren had gesloten. Veel feestvierders trokken naar het Steenplein en de Suikerrui. In de loop van de nacht werd de sfeer daar grimmiger en werden agenten bekogeld met vuurwerk en werden vuurpijlen op hen afgeschoten. Elders in de stad werden bushokjes en bromfietsen in brand gestoken. Ook raakten verschillende trams beschadigd.

De meeste aanhoudingen in Brussel waren wegens het illegaal afsteken van vuurwerk. In de stad en het gewest gold een vuurwerkverbod. Ook werden auto’s en bushokjes in brand gestoken. De Brusselse brandweer moest meer dan tachtig keer uitrukken. Een woordvoerder van de brandweer zei tegen de VRT dat twee keer brandweerauto’s zijn bekogeld.

Onrustig

Ook in andere Belgische steden was het onrustig. In onder meer Gent werden politieagenten en hulpdiensten met vuurwerk bekogeld. In Ans, vlakbij Luik, zorgden zo’n twintig met ijzeren staven gewapende jongeren voor overlast. Ook bekogelden ze agenten met stenen en vuurwerk. Twee agenten raakten gewond. Met behulp van buurkorpsen en de federale politie werden de jongeren uiteindelijk verdreven. Er werd niemand gearresteerd.

De meeste mensen die zijn aangehouden zijn inmiddels weer vrij. Het ging in die gevallen om zogeheten bestuurlijke aanhoudingen, waarbij de politie mensen maximaal twaalf uur kan vasthouden.