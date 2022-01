Frauderende oud-baas zuivelconcern Parmalat overleden

De oprichter van het Italiaanse zuivelconcern Parmalat, Calisto Tanzi, is overleden. Hij was 83 jaar. Tanzi werd in 2008 tot een gevangenisstraf van tien jaar veroordeeld vanwege zijn aandeel in het ineenstorten van het bedrijf aan het begin van deze eeuw. Dat was destijds het grootste faillissement uit de Europese geschiedenis.

Parmalat ging in 2003 ten onder met een gat van 14 miljard euro in de boeken. De crisis bereikte een hoogtepunt in december van dat jaar toen het bedrijf bekendmaakte dat een bankrekening van 4 miljard euro op de Kaaimaneilanden niet bestond. Daardoor moest het bestuur faillissementsbescherming aanvragen wat een onderzoek naar fraude tot gevolg had.

Tanzi werd veroordeeld wegens fraude en criminele samenzwering. Later is zijn celstraf in hoger beroep ook nog met meerdere jaren verlengd. Tanzi mocht zijn straf uiteindelijk wel uitzitten onder huisarrest vanwege zijn hoge leeftijd. Waaraan hij nu is overleden, is niet bekendgemaakt.

Onder Tanzi was Parmalat ook jarenlang de belangrijkste geldschieter van de Italiaanse voetbalclub Parma. Dankzij die inmenging beleefde die club in de jaren negentig grote successen. Maar toen Parmalat failliet ging, zorgde dat ook voor een bankroet bij de club. Zowel de voetbalclub als delen van Parmalat slaagden er wel in om een doorstart te maken.