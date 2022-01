RIVM: minder luchtvervuiling tijdens jaarwisseling

De lucht was tijdens de jaarwisseling minder vervuild dan precies een jaar eerder. Dat kwam door de wind rond middernacht. Bovendien staken mensen minder vuurwerk af, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Den Haag werd de hoogste concentratie fijnstof gemeten. ‘Dit komt waarschijnlijk door branden en vuurwerk’, aldus het RIVM. Gemiddeld zaten er bij het Haagse meetpunt 855 microgram stofdeeltjes per uur in elke kubieke meter lucht. Dat is ongeveer de helft van de piek van vorig jaar.