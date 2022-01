Schoolleiders Amsterdam en Rotterdam: open scholen na vakantie

De scholen zeggen dat ze in het afgelopen jaar ‘nog even dicht zijn geweest, een beetje open, volledig open, open onder voorwaarden en nu weer gesloten’. Al die veranderingen zijn volgens de schoolleiders ‘fnuikend voor de ontwikkeling van jongeren en het onderwijs. Leerlingen zijn gebaat bij structuur: voorspelbaarheid, duidelijkheid en veel sociale context.’

De oproep is vanuit Amsterdam ondertekend door onder meer het St. Ignatiusgymnasium, het Barlaeus en het Vossius gymnasium en de Amsterdamse MAVO. In Rotterdam staan onder meer het Marnix Gymnasium, de Melanchthon Scholengemeenschap en het Avicenna College achter de oproep. Verder is de brief ondertekend door het Stedelijk Gymnasium Schiedam, het Montessori College in Nijmegen en door het Schoolleidersregister VO, een organisatie voor bestuurders van middelbare scholen.

Alle scholen in Nederland zijn de week voor de kerstvakantie dichtgegaan. Dat moest het aantal besmettingen zo veel mogelijk beperken, gezien de snelle verspreiding van de nieuwe omikronvariant. De vakantie duurt tot en met 9 januari. Het kabinet besluit maandag of de scholen op 10 januari weer open kunnen, of dat ze langer dicht blijven.