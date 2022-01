Jaarwisseling zorgt voor datarecord op mobiele netwerk KPN

Tussen 22.00 uur en 04.00 uur werd door KPN een recordgebruik van 343 terabytes op het mobiele netwerk gemeten. Dit is de sterkste toename in jaren en fors meer dan vorige jaarwisseling, toen het aantal terabytes op 248 bleef steken. Het piekmoment lag kort na middernacht.

Volgens KPN laat het datarecord niet alleen zien dat het mobiele netwerk steeds meer wordt gebruikt, maar ook dat er vaker grote databestanden als foto’s en filmpjes verstuurd worden om nieuwjaarswensen over te brengen. De provider merkt ook dat dataslurpende videogesprekken steeds populairder worden. Er werd ook iets meer gebeld dan vorige keer. Sms’en wordt tijdens de nieuwjaarsnacht daarentegen steeds minder gedaan.

Capaciteitsproblemen

Bij T-Mobile en VodafoneZiggo was het eveneens druk. Klanten van T-Mobile hebben tijdens deze jaarwisseling 20 procent meer data verbruikt dan een jaar terug. De piek van het dataverkeer was in het eerste uur van het nieuwe jaar. Dat was geen piek waar het bedrijf van schrok, want grote drukte op de netwerken komt tegenwoordig vaker voor.

Gemiddeld genomen werd er ongeveer net zo veel data verbruikt op oudejaarsdag ten opzichte van een reguliere dag in 2021, constateert T-Mobile verder. De tijden dat er mogelijk gevreesd moest worden voor capaciteitsproblemen rondom de jaarwisseling zijn volgens de onderneming allang voorbij.

Max Verstappen

Bij Vodafone werd tussen 22.00 uur en 04.00 uur circa 15 procent meer mobiele data gebruikt vergeleken met de vorige jaarwisseling. Het drukst op het vaste Ziggo-netwerk was het direct na middernacht. Maar van een record was hierdoor geen sprake. De hoogste pieken qua verkeer richting het internet merkt het bedrijf de laatste tijd tijdens de Formule 1-races van Max Verstappen, waaronder de slotrace van zondag 12 december in Abu Dhabi.

Vodafone maakt daarnaast bekend dat er volgens de eigen cijfers iets minder werd gebeld dan vorige jaarwisseling. Ook werden er 16 procent minder sms’jes gestuurd.