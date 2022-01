Burgemeester New York ondanks kritiek beëdigd op Times Square

Eric Adams, de nieuwe burgemeester van New York, is ondanks kritiek kort na middernacht (lokale tijd) beëdigd op Times Square, tijdens de traditionele viering van de jaarwisseling. Op beelden is te zien hoe de 15.000 aanwezigen bedolven zijn onder de confetti.

Normaal gesproken wonen ongeveer 60.000 mensen de jaarwisseling bij op Times Square, maar vanwege de coronapandemie werd dat drastisch teruggebracht. Alle aanwezigen ouder dan 5 jaar moesten kunnen aantonen dat ze waren gevaccineerd tegen het coronavirus. Het bekendste onderdeel op Times Square is het laten vallen van een bal, dat ook deze keer gebeurde na het aftellen tot het nieuwe jaar.

Een hoge bestuurder van het stadsdeel Manhattan, Mark Levine, noemde de inauguratie van Adams op Times Square eerder deze week nog onverantwoord. ‘We moeten meer doen om het virus tegen te houden. Helaas denk ik daarom dat we geen publiek kunnen toestaan bij het evenement op Times Square’, vertelde Levine tegen The New York Times. Ook epidemioloog Wafaa El-Sadr uitte haar twijfels in de krant. ‘Zelfs met alle maatregelen lopen alle aanwezigen een groot risico op besmetting.’

De vorige burgemeester Bill de Blasio gaf echter goedkeuring voor de evenementen rond oud en nieuw. ‘We moeten laten zien dat we vooruitgaan.’ De zwarte Eric Adams is de 110e burgemeester van de Amerikaanse stad.