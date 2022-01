Nieuw seizoen Wie is de Mol? gaat weer van start

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is vanaf zaterdag weer wekelijks te zien bij AVROTROS op NPO 1. Dit jaar doen niet tien, maar elf bekende Nederlanders aan het programma mee, dat zich deze keer afspeelt in Albanië. Het 22e seizoen wordt gepresenteerd door Rik van de Westelaken, die dat voor de vijfde keer doet.