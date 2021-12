Wereld viert begin 2022, ondanks coronapandemie

Waar Nederlanders nog even moeten wachten op de jaarwisseling, is 2022 in grote delen van de wereld al begonnen. De coronapandemie overschaduwde ook dit jaar op veel plaatsen de feestvreugde. Veel landen hebben evenementen afgeblazen of afgeschaald, al waren er ook spectaculaire shows die wel doorgingen.

Het nieuwe jaar begon als eerste voor inwoners van eilandstaten als Samoa en Kiribati. Daar sloeg de klok vrijdag om 11.00 uur Nederlandse tijd al middernacht. Nieuw-Zeeland volgde een uur later. Australië luidde het nieuwe jaar traditiegetrouw in met een vuurwerkshow in Sydney, een spektakel dat voor de pandemie vaak meer dan een miljoen toeschouwers trok.

In Taiwan was een minutenlange vuurwerkshow te zien bij de halve kilometer hoge Taipei 101, een van de hoogste gebouwen in de wereld. Daar kwamen naar schatting meer dan een miljoen mensen op af. Bij de nog grotere Burj Khalifa in Dubai, een wolkenkrabber die 828 meter hoog is, is een show gehouden met vuurwerk en lasers.

De jaarwisseling heeft op veel plaatsen in Europa wel een sober karakter. Daar worden sommige landen de laatste dagen geconfronteerd met recordaantallen coronabesmettingen. Evenementen als feesten en vuurwerkshows zijn geschrapt in steden als Londen, Berlijn, Parijs en Rotterdam. In Moskou was er wel een vuurwerkshow bij het Rode Plein.

In de Verenigde Staten moet nog uren worden gewacht op de jaarwisseling. Het nieuwe jaar wordt daar onder meer ingeluid met de traditionele ‘ball drop’, het laten zakken van een bal, op Times Square in New York. Daarbij mogen dit jaar maximaal 15.000 toeschouwers aanwezig zijn, ongeveer een kwart van het gebruikelijke aantal. Zij moeten gevaccineerd zijn en mondkapjes dragen.

Dergelijke maatregelen zijn niet nodig op de laatste plaatsen in de wereld waar 2021 wordt afgesloten. Het gaat om de eilanden Howland en Baker. Die bevinden zich in de Grote Oceaan en zijn onbewoond.