Máxima Medisch Centrum meldt datalek patiëntengegevens

Máxima Medisch Centrum in Eindhoven meldt dat mogelijk vertrouwelijke gegevens van patiënten in verkeerde handen terecht zijn gekomen. De betrokken patiënten zijn meteen persoonlijk ingelicht, meldt het ziekenhuis op zijn website. Daarnaast is het mogelijke datalek gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het Máxima MC zegt door een anonieme melder op de hoogte gebracht te zijn gebracht ‘dat er een overzicht met patiënteninformatie van een kleine groep patiënten in de handen van deze melder terecht is gekomen’.

‘Deze melder geeft aan dat hij/zij een overzicht heeft gevonden waarop vertrouwelijke gegevens staan van patiënten die gedurende een dienst op een afdeling in MMC lagen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie achter deze anonieme melding zit en hoe dit document in handen van de anonieme melder terecht is gekomen’, aldus de verklaring op de website.

Het Máxima MC zegt dat de bescherming van de privacy van zijn patiënten ‘onze hoogste prioriteit’ heeft en stelt een onderzoek in.