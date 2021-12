Poetin reageert ‘tevreden’ op overleg met Biden

De spanning tussen Washington en Moskou is opgelopen door de Russische troepenopbouw aan de grens van het Oost-Europese Oekraïne. Biden heeft Poetin nog eens gewaarschuwd dat een invasie van dat land niet zonder gevolgen zal blijven. Poetin zou op zijn beurt hebben benadrukt dat zware sancties zullen leiden tot een breuk met het Westen.

Ondanks die stevige woorden was de Russische leider volgens Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov tevreden over het gesprek. Dat vond plaats in aanloop naar meerdere rondes topoverleg. Vertegenwoordigers van de VS en Rusland treffen elkaar begin januari in Genève. Enkele dagen later volgt overleg tussen Rusland en de NAVO.

Bemoedigend

De positieve geluiden uit het Kremlin voor het begin van het veiligheidsoverleg worden gezien als een bemoedigend signaal. Rusland heeft al duidelijk gemaakt wat het hoopt te bereiken. Het Kremlin wil harde veiligheidsgaranties van westerse landen. Die moeten onder meer bestaan uit de toezegging dat de NAVO zich niet verder naar het oosten zal uitbreiden.

Biden en Poetin hebben afgesproken dat ze zich persoonlijk met de onderhandelingen gaan bemoeien. Ze houden ook doorlopend contact met elkaar.

Ernstige consequenties

Een ingewijde zei dat Biden de boodschap heeft overgebracht dat de huidige situatie op twee manieren kan eindigen: via diplomatiek overleg of met ernstige consequenties. In dat laatste geval wordt volgens de Amerikaanse functionaris waarschijnlijk gekozen voor een zwaardere inzet van NAVO-troepen en economische strafmaatregelen.

De Russische adviseur Oesjakov zei dat het instellen van sancties tegen zijn land ‘een kolossale fout’ zou zijn. Er zouden gevolgen kunnen zijn voor overleg over wapenbeheersing, cyberveiligheid, klimaatverandering en andere punten waarover de VS met Rusland willen overleggen.