Franse vakbond wil dat maaltijdbezorgers staken op oudejaarsavond

De Franse vakbond CGT heeft bezorgers van maaltijdbestelbedrijf Just Eat in steden als Parijs en Lyon opgeroepen om op oudejaarsavond te gaan staken. Hoeveel bezorgers meedoen is niet duidelijk, maar sowieso zullen ze niet de hele avond hun werk neerleggen. Door enkele uren niet te werken, zouden ze volgens de vakbond al een duidelijk signaal afgeven.