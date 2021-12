Circa 200.000 Chinese Tesla’s moeten terug naar garage

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla roept in China circa 200.000 wagens terug naar de garage vanwege mogelijke problemen met de kofferbak. Het gaat om de tweede grote recall in korte tijd voor Tesla. Donderdag werden in de Verenigde Staten om een soortgelijke reden al bijna een half miljoen Tesla’s teruggeroepen.

Volgens de Chinese autoriteiten kan herhaaldelijk openen en sluiten van de kofferbak van ongeveer 180.000 auto’s van het type Model 3 een kabel voor de achteruitkijkcamera beschadigen. Omdat dit het zicht van de bestuurder beperkt neemt hierdoor de kans op ongelukken toe, zeggen de toezichthouders.

Er moeten ook bijna 20.000 wagens van het type Model S terug naar de garage. Daar zouden mogelijk vergrendelingsproblemen spelen bij de kap aan de voorkant van de auto. Die zou tijdens het rijden zomaar kunnen opengaan. Tesla liet weten dat het beide problemen gratis zal verhelpen.

De Amerikaanse terugroepactie van donderdag betrof ruim 475.000 Tesla’s. Dat aantal is ongeveer even groot als het totaal aantal elektrische auto’s dat het bedrijf vorig jaar afleverde. Eerder dit jaar moest het Amerikaanse concern, dat onder leiding staat van topman Elon Musk, al de software aanpassen van bijna 300.000 auto’s in China. Auto’s van het type Model 3 en Model Y hadden volgens Chinese toezichthouders toen een onlinesoftware-update nodig in verband met problemen met het rijhulpsysteem.