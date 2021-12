Eindejaarsspeech Johnson: het gaat ondanks omikron goede kant op

De Britse premier Boris Johnson heeft ondanks het snel oplopende aantal coronabesmettingen in zijn land een positieve eindejaarsboodschap gegeven. Het Verenigd Koninkrijk staat er nu veel beter voor dan aan het eind van 2020, betoogde hij in een videoboodschap die is verspreid via Twitter.

Johnson erkende in het filmpje dat er zorgen kunnen zijn over de nieuwe omikronvariant en het stijgende aantal ziekenhuisopnames. Toch gaat het volgens de regeringschef beslist de goede kant op met het Verenigd Koninkrijk. ‘Dit land heeft de snelst groeiende economie binnen de G7’, hield hij zijn landgenoten voor. ‘En er hebben nu meer mensen banen dan voor het begin van de pandemie.’

De premier prees ook de bereidheid van de Britten om zich op grote schaal te laten vaccineren tegen het coronavirus. Alle volwassenen in Engeland hebben volgens de regering inmiddels een booster aangeboden gekregen. ‘Het is dankzij die enorme nationale inspanning dat we vanavond nog feest kunnen vieren’, zei Johnson.

Uitbundig

Het begin van 2022 kan overigens niet overal in het Verenigd Koninkrijk even uitbundig worden gevierd. In Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn strengere regels van kracht dan in Engeland, waar de meeste Britten wonen. Hoofdstad Londen heeft uit voorzorg geplande festiviteiten afgeblazen op Trafalgar Square.

Johnson vroeg mensen in zijn eindejaarsspeech om zich goed aan de regels te houden als ze in Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn. Landgenoten die niet volledig zijn gevaccineerd gaf hij ook alvast een goed voornemen mee voor het nieuwe jaar. ‘Haal die prik’, zei de premier. Dat is volgens hem als goed voornemen ‘veel makkelijker dan gewicht verliezen of een dagboek bijhouden’.