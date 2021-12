Meeste nieuwe coronagevallen in drie weken tijd

De stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zet door. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 16.796 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in bijna drie weken tijd. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 92.449 meldingen van positieve tests. Dat is 4 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Dat percentage wordt het groeigetal genoemd. Voor het eerst sinds 30 november stijgt het aantal gevallen op weekbasis.

Gemiddeld komt het neer op 13.207 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft voorlopig redelijk stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 33 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Voor een vrijdag is dat het laagste aantal sinds 12 november.

In de afgelopen zeven dagen zijn 266 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 38 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau de afgelopen periode. Dit cijfer is wel wat vertekend doordat tientallen Zeeuwse sterfgevallen uit november pas deze week zijn geregistreerd.

Sinds het begin van de epidemie, bijna twee jaar geleden, zijn ruim 3,1 miljoen positieve tests geregistreerd. Van bijna 21.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmettingen en doden liggen hoger.