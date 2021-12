Champagne drukt export mousserende Europese wijnen

De export van mousserende wijnen, zoals champagne, prosecco en cava uit de Europese Unie is voor het eerst in tien jaar gedaald. Dat komt vooral doordat de export van champagne sterk is gedaald. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van cijfers over 2020, het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn.

Daarmee wordt duidelijk dat de impact van de coronacrisis duidelijk zijn sporen nalaat op de verkoop van mousserende wijnen en in het bijzonder champagne. Dat houdt verband met de sluiting van restaurants en andere horeca vorig jaar. De verkoop van champagne daalde vorig jaar met meer dan een vijfde tot 66 miljoen liter. Een jaar eerder ging het nog om 84 miljoen liter.

De totale daling van Europese export van de mousserende wijnen was 6 procent tot 494 miljoen liter ten opzichte van 2019. Daarmee lag de uitvoer nog wel twee keer hoger dan de export in 2010. Van prosecco werd vorig jaar 205 miljoen liter uitgevoerd, tegen 207 miljoen liter een jaar eerder. Prosecco is sowieso de meest geëxporteerde mousserende wijn. Cava, dat in Spanje wordt geproduceerd, werd vaker buiten Europa verkocht in 2020. De export van deze wijn steeg met 10 procent tot 58 miljoen liter.

De totale verkoop van champagne, ook binnen de landen van de EU, daalde in 2020 met 18 procent, zo werd eerder gemeld. Volgens het Franse Champagnecomité (CIVC) was de terugval uiteindelijk niet zo erg als eerder gevreesd. Dat laatste was vooral te danken aan een sterkere vraag naar champagne tijdens de feestdagen.