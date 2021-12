Vuurwerkliefhebbers verwachten ‘bijna normale jaarwisseling’

Vuurwerkliefhebbers verwachten dat het bijna een normale jaarwisseling wordt wat betreft het afsteken van vuurwerk. ‘Het vuurwerkverbod werkt niet want er staat geen hek om Nederland’, zegt Jeffrey Peters van Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV). Volgens hem helpt het ook niet dat meerdere gemeenten hebben aangegeven het verbod niet of nauwelijks te gaan handhaven.

‘Vorig jaar bleek tijdens de jaarwisseling ook al dat de pakkans zo goed als nul is’, zegt Peters, die zich zelf wel aan het vuurwerkverbod zal houden. Hij wijst erop dat veel Nederlanders de afgelopen tijd in België vuurwerk hebben gekocht. Liefhebbers stonden urenlang in de rij, tot buiten aan toe, is ook te zien op foto’s die onder meer op Twitter werden geplaatst.

Door het ingestelde tijdelijke gehele vuurwerkverbod mogen Nederlanders per 15 december geen vuurwerk vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Als iemand vuurwerk koopt in Duitsland of België en vervoert naar Nederland is dat strafbaar. Voor 15 december mocht per auto maximaal 25 kilo vuurwerk worden ingevoerd. Ook kopen via buitenlandse webshops is verboden. ‘Heel veel mensen kunnen het toch niet laten’, zegt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). ‘Het wijst er ook op dat de Nederlandse vuurwerkhandel zich goed aan de afspraken heeft gehouden.’

Belgische winkels

BPN liet eerder deze maand weten dat Belgische verkopers om vuurwerk vragen bij Nederlandse bedrijven omdat er daar zoveel wordt verkocht. Of er ook daadwerkelijk vuurwerk dat was bedoeld voor de Nederlandse markt aan Belgische winkels is verkocht door Nederlandse importeurs is niet duidelijk. Hier zijn in ieder geval meer grote vuurwerkimporteurs.

Vuurwerk gaat volgens Groeneveld in 2022 een stuk duurder worden, door de hogere transportkosten en duurdere grondstoffen. ‘Ook stijgen de loonkosten in China steeds verder en moeten fabrieken daar ook hun uitstoot van CO2 beperken.’ Hij rekent erop dat vuurwerk zo’n 35 procent extra gaat kosten.

De voorzitter van BPN baalt nog steeds van het verbod, dat door het demissionaire kabinet onverwacht toch werd ingesteld om de zorg te ontlasten vanwege de coronapandemie. Volgens Groeneveld is het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw ‘een fantastische traditie’ die de meeste Nederlanders willen behouden. ‘Overlast, vernielingen en letsel komen door wangedrag en illegaal vuurwerk. Daar distantiëren we ons van.’