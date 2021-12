Toerismesector Marokko hekelt strenge coronabeperkingen

De toerismesector in Marokko gaat stevig gebukt onder de strenge coronabeperkingen die in het land gelden, zoals een volledig vliegverbod. De maatregelen doen volgens klagers afbreuk aan de concurrentiepositie van het land. Vakantiegangers kiezen namelijk voor alternatieve bestemmingen zoals Egypte en Turkije, zo klinkt het.

Marokko gooide zijn grenzen eind november dicht en zal deze pas weer eind januari openen. Het land heeft ook de viering van nieuwjaar verboden en hanteert strenge voorschriften als het gaat om vaccinatiebewijzen als reactie op de omikronvariant van het coronavirus.

Lahcen Zelmat, die aan het hoofd staat van de hotelfederatie van Marokko, noemt de beperkingen ‘onrechtvaardig’, ook omdat het land toeristen verliest aan andere mediterrane concurrenten. Hotels in Marrakech, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters, hebben slechts 14 procent bezetting in wat normaal het hoogseizoen is, zei Zelmat. Hij staat in zijn beklag niet alleen. Ook touroperators en restauranteigenaren hekelen het Marokkaanse beleid.

Plotselinge grenssluitingen

Toerisme leverde Marokko in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis, omgerekend zo’n 7 miljard euro op. Dat komt neer op circa 7 procent van de Marokkaanse economie. De centrale bank van het land verwacht dat de sector dit jaar goed is voor krap 3,2 miljard euro.

Tegen de tijd dat de grenzen weer open gaan, wordt het voor Marokko moeilijk om toeristen weer warm te krijgen vanwege de plotselinge grenssluitingen, vreest de toerismesector. Daarbij is het binnenlandse toerisme bij lange na niet genoeg om het gemis van buitenlandse toeristen op te vangen.

Uitkering

De regering keert een uitkering van 2000 dirham (190 euro) uit aan werknemers in het toerisme die door de crisis zijn getroffen. Deze steun geldt niet voor bedrijven en werknemers die indirect in hun levensonderhoud voorzien door het toerisme, aldus de klagers.

Marokko is het meest gevaccineerde land van Afrika. 23 miljoen mensen op een totale bevolking van 36 miljoen hebben al twee prikken gekregen. Bijna drie miljoen mensen hebben ook boosterinjecties gehad.