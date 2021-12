Walmart onder vuur in China door verwijderen Xinjiang-producten

Het Amerikaanse winkelconcern Walmart ligt in China onder vuur vanwege de mensenrechtenkwesties in Xinjiang. De anticorruptiewaakhond van de regerende Communistische Partij in het land beschuldigt Walmart en zijn Sam’s Club-keten van ‘domheid en kortzichtigheid’, nadat gebruikers van sociale media beweerden dat Sam’s Club producten uit Xinjiang uit zijn winkels had verwijderd.