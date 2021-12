Oud-president Zuid-Korea Park vrijgelaten na vijf jaar cel

De Zuid-Koreaanse oud-president Park Geun-hye is vrijgelaten nadat ze vijf jaar celstraf had uitgezeten van haar 20-jarige straf vanwege corruptie. De huidige president Moon Jae-in gaf Park clementie vanwege haar slechte gezondheidstoestand. Park blijft voorlopig in het ziekenhuis, waar ze al een maand ligt.

De 69-jarige Park was betrokken in een schandaal waarbij zij en een naaste vertrouweling giften en geld hadden aangenomen van mensen uit de top van de bedrijven Samsung en Lotte. Samsung-bestuurder Lee Jae-yong werd in augustus vrijgelaten nadat hij achttien van zijn dertig maanden celstraf had uitgezeten.

Park werd in 2017 afgezet vanwege het schandaal en in 2019 veroordeeld. Ze noemde het een politieke vervolging.

Volgens de advocaat van Park heeft ze Moon bedankt voor het nemen van deze ‘moeilijke beslissing’.

Het is niet bekend of Park nieuwe politieke aspiraties heeft. In maart zijn er presidentsverkiezingen en de partijen van Moon en Park zijn in een hevige strijd verwikkeld om de meeste stemmen binnen te halen.