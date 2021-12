AEX zakt onder de 800 punten, Hunter Douglas klapper op Damrak

Het is nog maar de vraag of de AEX-index het jaar 2021 afsluit boven de grens van 800 punten. Tegen het middaguur koerste de leidende graadmeter net onder de grens die in september dit jaar voor het eerst werd doorbroken. Raambekleder Hunter Douglas was de uitschieter op het Damrak. De maker van onder andere Luxaflex schoot omhoog na het nieuws dat het bedrijf wordt overgenomen door investeerder 3G Capital.

De AEX-index stond tegen het middaguur 0,1 procent lager op 799,10 punten. Daarmee ligt de graadmeter op koers voor een jaarwinst van circa 30 procent. De MidKap won in de laatste sessie van het jaar 0,2 procent tot 1080,09 punten. Vanwege de viering van oudejaarsavond wordt in Amsterdam slechts een halve dag gehandeld.

Ook de beurzen in Parijs en Londen gaan eerder dicht. Londen noteerde tussentijds 0,3 procent lager. Ook Parijs verloor 0,3 procent. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich blijven de aandelenmarkten de hele dag gesloten. Wall Street is op oudejaarsdag wel een hele dag open.

Just Eat Takeaway en Prosus

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway was in de AEX de sterkste stijger met een winst van 1,2 procent. Ook Prosus (plus 1,1 procent) stond in de kopgroep. De techinvesteerder profiteerde van de sterke koerswinst van de Chinese techonderneming Tencent, waarin het een groot belang heeft. Chiptoeleverancier ASM International stond onderaan de index met een verlies van 1 procent.

De omikronvariant bleef de markten ook op de laatste dag van het jaar in de greep houden. Zo schrapten vliegmaatschappijen vlak voor oudjaar weer duizenden vluchten vanwege coronabesmettingen. Die zorgen voor veel zieken en dus personeelstekorten. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC raadt daarnaast aan om cruiseschepen te mijden omdat het coronavirus zich snel kan verspreiden aan boord. In Londen zakte de exploitant van cruiseschepen Carnival 2,6 procent.

Hunter Douglas

Hunter Douglas dikte bij de kleinere fondsen bijna 70 procent aan. De in New York gevestigde investeerder 3G Capital koopt een meerderheidsbelang in het bedrijf van de controlerende familie Sonneberg. Aan het Rotterdamse bedrijf, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex, hangt een prijskaartje van omgerekend bijna 6,3 miljard euro.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,9 procent tot 76,27 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 78,87 dollar per vat.