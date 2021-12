Eilandstaten luiden als eerste landen 2022 in

Na de eilandstaatjes volgen Nieuw-Zeeland en Australië. De eerste landen in Azië, waaronder Japan, Zuid-Korea en China, beginnen aan het nieuwe jaar als het in Nederland nog middag is. Noord- en Zuid-Amerika zijn de laatste continenten waar oud en nieuw wordt gevierd.

Net als een jaar geleden gaan festiviteiten op veel plekken wederom niet door of alleen in afgeslankte vorm. Parijs heeft bijvoorbeeld geen grote vuurwerkshow. Er zijn ook landen waar de doorgaans grootschalige vieringen met minder publiek zullen plaatsvinden. Dat is onder meer het geval bij de wereldberoemde festiviteiten in Sydney en New York.