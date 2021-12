Nog acht mensen, onder wie vier kinderen, worden vermist na de gasexplosie in een appartementengebouw in het Belgische Turnhout. Burgemeester Paul van Miert heeft gezegd dat een persoon onder het puin vandaan is gehaald en de hulpdiensten hebben met nog iemand contact.

De burgemeester zei ook dat het niet zeker is dat alle acht mensen ten tijde van de explosie, rond 08.20 uur, in het gebouw waren.