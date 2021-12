Gemeente Haarlem sluit horecazaak die deuren openhield

Burgemeester Jos Wienen van de gemeente Haarlem heeft de Stella-Maris Bar & Lounge aan de Kleine Houtweg voor drie maanden gesloten omdat het horecabedrijf in strijd met de coronaregels open was. De gemeente Haarlem meldt in een persbericht dat de eigenaar niet wilde meewerken aan de controle door toezichthouders. Ook zou de eigenaar zich dreigend richting toezichthouders hebben opgesteld.

Toezichthouders voerden dinsdag een controle uit bij de horecazaak. Volgens de gemeente waren er toen dertig tot veertig bezoekers binnen en bedreigde de eigenaar een toezichthouder. Ook is een toezichthouder mishandeld door een van de bezoekers. Zij is later op de avond in het ziekenhuis behandeld voor de verwondingen die ze daarbij opliep.

‘Het is onaanvaardbaar dat de horecazaak open was, zeker gezien het risico op coronabesmetting’, zegt Wienen. ‘Het is van het grootste belang dat de regels, om het risico op verdere besmettingen te beperken, worden nageleefd. Dat een toezichthouder door de eigenaar is bedreigd en dat een toezichthouder gewond is geraakt, maakt de situatie nog ernstiger.’

De eigenaar van de horecazaak was niet direct bereikbaar voor een reactie.