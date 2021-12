Israël bestelt helikopters en vliegtuigen voor luchtmacht

Israël heeft voor 2 miljard dollar, krap 1,8 miljard euro, aan oorlogstuig voor zijn luchtmacht gekocht van de Verenigde Staten. De deal behelst twaalf Lockheed Martin Corp CH-53K helikopters en twee Boeing Co KC-46 tankvliegtuigen, meldde het Israëlische ministerie van Defensie.

Ook heeft Israël de optie uitstaan om nog eens zes extra helikopters te kopen. De eerste helikopter moet in 2026 worden geleverd. De eerste Boeing komt niet voor 2025 aan. Wel probeert Israël de levering van de KC-46’s te vervroegen.

Israëlische media stellen dat de bijtankvliegtuigen van cruciaal belang kunnen zijn voor het uitvoeren van een eventuele luchtaanval op nucleaire installaties in Iran. Volgens het leger is de huidige bijtankcapaciteit van de luchtmacht voldoende voor het uitvoeren van zijn missies, zonder in details te treden.