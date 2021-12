Gebouw in Turnhout grotendeels verwoest na gasexplosie

Een gebouw van vier verdiepingen in het Belgische Turnhout is grotendeels verwoest na een gasexplosie. Volgens de brandweer dreigt ook de rest van het pand in te storten. Het is nog niet bekend of er mensen in het gebouw waren en of er slachtoffers zijn gevallen.

De politie roept mensen op om het gebied rond de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden. Op beelden is te zien dat halve verdiepingen naar beneden zijn gestort door de knal.