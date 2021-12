Scholz focust zich in nieuwjaarsrede op bestrijding pandemie

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz focust zich in zijn nieuwjaarsrede later op vrijdag vooral op de bestrijding van de coronapandemie. Hij roept Duitsers op om samen te strijden tegen de pandemie en de overheidsplannen te steunen. De tekst van de eerste nieuwjaarsrede van Scholz als bondskanselier is al vrijgegeven.

De bondskanselier wil dat iedereen zich zo snel mogelijk laat inenten tegen het coronavirus. ‘Snelheid is nu van groot belang. We moeten sneller zijn dan het virus’, staat in de vrijgegeven tekst. ‘Laten we samen alles proberen, en ik bedoel echt alles, om eindelijk het coronavirus te verslaan in het nieuwe jaar.’

Sterke gemeenschap

In de tekst vraagt Scholz om begrip voor het aanscherpen van de coronaregels. De omikronvariant verspreidt zich nog sneller dan eerdere varianten en om die reden zijn de maatregelen volgens hem nodig.

Scholz hoopt dat Duitsland samen sterker kan staan komend jaar. Hij vraagt tegenstanders van de coronamaatregelen om geen geweld meer te gebruiken bij demonstraties en andere meningen te respecteren. ‘Een sterke gemeenschap kan tegenstellingen weerstaan als we naar elkaar luisteren en elkaar respecteren.’

Samenkomen

Verder spreekt Scholz ook nog over de economische vooruitgang van Duitsland. Hij noemt het huidige decennium een moment voor een nieuw begin.

‘We kunnen de moeilijkste uitdagingen van onze tijd gezamenlijk het hoofd bieden als we samenkomen als gemeenschap’, besluit de bondskanselier zijn toespraak in de tekst.