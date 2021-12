Nieuwe regels maken export levensmiddelen naar China lastiger

China was in 2020 nog goed voor bijna 96 miljard euro aan geïmporteerde producten. Dat bedrag zal in 2021 nog verder stijgen. De import in de eerste drie kwartalen van dit jaar steeg namelijk met 30 procent op jaarbasis.

Per 1 januari gaan echter nieuwe wetten in die de export naar China zullen raken. Alle producenten van levensmiddelen die naar China exporteren moeten zich laten registreren bij de douane. Daarmee wordt wederom een barrière voor internationale bedrijven opgeworpen. Die klagen al langer over oneerlijke praktijken.

Coronamaatregelen

De extra horde was voorheen alleen vereist voor producten die mogelijk gezondheidsrisico’s opleverden, zoals zeevruchten. Maar nu zullen ook koffie, alcohol, honing, olijfolie, chocolade en diverse andere producten worden gecontroleerd. Bedrijven die zonder de juiste papieren exporteren naar China zullen te maken krijgen met oponthoud aan de grens. Mogelijk dat ook boetes worden uitgedeeld.

Importeurs klaagden dat de nieuwe aanvraaggegevens te laat zijn gepubliceerd. De website voor registratie ging pas vorige maand online. Ook zou op de website veel informatie niet in het Engels beschikbaar zijn. De Europese Unie heeft Beijing formeel verzocht de maatregel met 18 maanden uit te stellen, maar zonder succes.

Levensmiddelenbedrijven en -importeurs hebben al langer te lijden onder de controlemaatregelen in China. Zo werd een uitbraak van het coronavirus vorig jaar in Beijing toegeschreven aan geïmporteerde zalm. Producten die China binnenkomen, worden ook extra gescreend en herhaaldelijk ontsmet. Veel producten worden ook verboden wanneer een uitbraak van corona wordt ontdekt op de plaats waar de spullen in het buitenland zijn verpakt.