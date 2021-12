Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen uitstel 5G-gebruik

De brancheorganisatie van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen heeft een noodverzoek ingediend bij de Federal Communications Commission (FCC) om de uitrol van nieuwe 5G-telecomdiensten in de buurt van luchthavens uit te stellen. De ingebruikname van het 5G-netwerk zou volgens Airlines for America, die de tien grote Amerikaanse luchtmaatschappijen vertegenwoordigt, vluchten kunnen verstoren.

De brancheorganisatie stelt dat er meer tijd nodig is om het geschil op te lossen. Ze roept de regelgevende instantie op om het gebruik van 5G in de buurt van tientallen internationale luchthavens uit te stellen, waaronder bij Newark Liberty in New Jersey, John F. Kennedy in New York en George Bush Airport in Houston.

Vluchtverstoringen

De luchtvaartmaatschappijen beweren dat de nieuwe draadloze signalen de apparatuur in vliegtuigen en helikopters die de hoogte van de toestellen volgen, dreigen te verstoren. Dit zou landingen bij slecht zicht onmogelijk maken en een stroom van vertragingen, omleidingen en annuleringen kunnen veroorzaken. Airlines for America vreest dat de problemen rond 5G zullen leiden tot een kostenpost van 2,1 miljard dollar aan vluchtverstoringen.

De telecombedrijven, die in totaal minstens 81 miljard dollar hebben betaald voor de frequentierechten van het 5G-netwerk, beweren dat de 5G-signalen voldoende zijn gescheiden van de frequenties die door hoogtemeters worden gebruikt en op veilige niveaus zullen werken. De FCC heeft de telecombedrijven AT&T en Verizon Communications toestemming gegeven om vanaf 5 januari te beginnen met het aanbieden van 5G-diensten in de Verenigde Staten.

Brancheorganisatie CTIA, waarvan telecomaanbieders AT&T en Verizon lid zijn, stelt dat 5G in bijna veertig landen veilig werkt en geen schadelijke interferentie veroorzaakt voor de luchtvaartactiviteiten in deze landen. ‘Ondanks de ongegronde claims, blijft de telecomindustrie te goeder trouw samenwerken met de luchtvaartindustrie, de FAA en de FCC, en blijft ze ervan overtuigd dat er een positieve oplossing kan worden bereikt’, zei de CTIA in een verklaring.