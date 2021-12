Damrak begint licht lager aan verkorte handelsdag

De Amsterdamse AEX-index lijkt vrijdag licht lager te beginnen aan de laatste dag van het jaar. Vanwege de viering van oudejaarsavond wordt er op het Damrak slechts een halve dag gehandeld. Ook de beurzen in Parijs en Londen gaan eerder dicht. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich blijven de aandelenmarkten de hele dag gesloten. Op Wall Street wordt op oudejaarsdag wel een hele dag gehandeld.

In Azië waren de beurzen in Japan en Zuid-Korea gesloten. De Hang Seng-index in Hongkong ging na een verkorte handelssessie 1,2 procent hoger het jaar uit. De graadmeter zakte dit jaar met 14 procent. Dat is de sterkste daling in zeker tien jaar. De beurs in Hongkong behoort daarmee tot de slechtst presterende grotere aandelenbeurzen. Veel grote techbedrijven op de beurs in de stadstaat gingen gebukt onder de aanscherping van de regels door de Chinese overheid. Op de laatste dag van 2021 lieten deze techbedrijven echter stevige winsten zien.

Hunter Douglas

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter 0,6 procent in de plus. De bedrijvigheid in de Chinese industrie bleek in december iets hoger te liggen dan een maand eerder, zo bleek uit de zogeheten inkoopmanagersindex. De lichte toename was onverwachts. Economen rekenden in doorsnee op een lichte krimp, ook vanwege de impact van lockdowns.

Op het Damrak maakte Hunter Douglas bekend te worden overgenomen door investeerder 3G Capital. De in New York gevestigde investeerder koopt een meerderheidsbelang in Hunter Douglas van de controlerende familie Sonneberg dat via houdstermaatschappij HoldCo bijna 94 procent van de aandelen in bezit heeft. Aan het Rotterdamse bedrijf, dat vooral bekend is van de raamdecoratie van Luxaflex, hangt een prijskaartje van 7,1 miljard dollar, omgerekend bijna 6,3 miljard euro. David Sonneberg, de huidige topman blijft aan als bestuursvoorzitter van het bedrijf.

Airbus

In Parijs gaat de aandacht uit naar Airbus. De vliegtuigbouwer sleepte weer een grote order binnen. Dit keer gaat het om de verkoop van zestig toestellen aan de Amerikaanse leasemaatschappij Aviation Capital Group, dat volledig in handen is van het Japanse Tokyo Century Corporation. Bedragen zijn niet genoemd.

De euro was 1,1313 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 76,92 dollar. Brentolie kostte een fractie minder op 79,50 dollar per vat.