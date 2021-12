ING: meeste rendement voor beleggers in 2022 uit IT-aandelen

Particuliere beleggers verwachten komend jaar het meeste rendement te behalen uit aandelen in de IT-sector. Dit soort aandelen deden het in 2020 al heel goed en deze trend werd dit jaar doorgezet, meldt ING in zijn maandelijkse BeleggingsBarometer. Volgens de graadmeter die de stemming van Nederlandse beleggers peilt zijn beleggers verder niet heel positief over het komende beursjaar. Dat noemen ze ‘volatiel’, onder meer vanwege de inflatie en de voortdurende coronacrisis.

‘Alleen de energiesector bleef de IT-sector dit jaar voor, maar gemeten over twee jaar is IT verreweg de best presterende sector’, zegt Bob Homan, hoofd ING Investment Office. De gezondheidszorg, die beleggers eind 2020 nog hoog inschatten, is qua rendementsverwachting weer terug op het niveau van 2019. Nog maar een klein deel van de beleggers vindt de gezondheidszorg een veelbelovende sector. Door de pandemie is de zorg hard getroffen.

Voor de eerste drie maanden van het nieuwe jaar verwachten beleggers weinig groei. Ook schatten ze in dat de economische situatie niet zal verbeteren in die periode. De index die het vertrouwen meet daalde volgens de bank in december naar 115 punten. In de voorgaande twee maanden stond de graadmeter al lager. Beleggers zijn nog altijd negatief over hun eigen financiële situatie en pessimistischer over de algehele Nederlandse economie. Sinds begin december ging Nederland weer in lockdown en zijn onder meer de horeca en niet-essentiële winkels dicht.