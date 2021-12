Techaandelen helpen beurs Hongkong vooruit

De aandelenbeurs in Hongkong is vrijdag, op de laatste verkorte handelsdag van het jaar, met winst de handel uitgegaan. De winsten van grote techbedrijven droegen bij aan de optimistische stemming. De handel in de laatste sessie van het jaar is traditiegetrouw dun. Daarbij bleven de markten in onder andere Japan en Zuid-Korea op vrijdag dicht.

De in Hongkong genoteerde aandelen van webwinkelreus Alibaba wonnen dik 8 procent aan waarde. Ook techconcern Tencent stond met een winst van 3 procent bij de winnaars. De hernieuwde aandacht van China op het ondersteunen van de economische groei, die wat aan het vertragen is, lijkt de aandacht wat af te leiden van de reguleringsdrift van de techsector door Beijing.

De Hang Seng-index sloot de handelsdag af met een winst van 1,2 procent. De graadmeter zakte dit jaar met 14 procent. Dat is de sterkste daling in zeker tien jaar. De beurs in Hongkong behoort daarmee ook tot de slechtst presterende grotere aandelenbeurzen. Veel bedrijven op de beurs in de stadstaat gingen gebukt onder de aanscherping van de regels door de Chinese overheid. Dan gaat het van de scherpere controle op techbedrijven tot maatregelen om bijvoorbeeld gokverslaving aan te pakken, wat beursgenoteerde exploitanten van casino’s heeft geraakt.

Op de Chinese aandelenbeurzen was de stemming in de laatste sessie van 2022 eveneens positief. De beurs in Shanghai noteerde 0,5 procent hoger. In Shenzhen werd een plus van 0,3 procent genoteerd. De bedrijvigheid in de Chinese industrie bleek in december iets hoger te liggen dan een maand eerder, zo bleek uit de zogeheten inkoopmanagersindex. De lichte toename was onverwachts. Economen rekenden in doorsnee op een lichte krimp, ook vanwege de impact van lockdowns.