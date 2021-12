Officieel warmste oudejaarsdag ooit gemeten: 14,4 graden

In De Bilt is de temperatuur afgelopen nacht opgelopen tot 14,4 graden en daarmee is het volgens Weer.nl officieel de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Het vorige record kwam uit 2017, toen werd het op het hoofdstation 13,7 graden.

Op andere plekken in het land is het nog zachter, aldus Weer.nl. Zo is het in het Zeeuwse Westdorpe maar liefst 14,6 graden.

Donderdag werden er ook al warmterecords verbroken. Weer.nl verwacht dat er ook de komende nacht en op nieuwjaarsdag weerrecords zullen sneuvelen. Tijdens de jaarwisseling is het ongeveer 11 graden en het wordt waarschijnlijk niet kouder dan 10 graden. Op 1 januari wordt het maximaal 14 graden. Het huidige officiële dagrecord voor 1 januari staat op 12,9 graden.