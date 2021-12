Geldautomaat in hotel in Diemen opgeblazen, gasten geëvacueerd

Een geldautomaat in een hotel in het Noord-Hollandse Diemen is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.30 uur opgeblazen. De aanwezige gasten en personeel zijn geëvacueerd en ondergebracht in een nabijgelegen hotel, zegt een woordvoerster van de politie. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onbekend. De politie spreekt van enkele tientallen.

Onderzocht wordt of er nog explosief materiaal aanwezig is. Zolang daarover onduidelijkheid is, mag niemand terugkeren.

Volgens de politie heeft de explosie flinke schade veroorzaakt aan het gebouw. Ruiten zijn gesneuveld en deuren beschadigd. Er is niemand gewond geraakt en de politie is op zoek naar twee verdachten. Die zijn er na de plofkraak vandoor gegaan. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt.