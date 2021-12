Laatste kans om zorgverzekering op te zeggen

Het is vrijdag, oudejaarsdag, de laatste dag dat je je lopende zorgverzekering kunt opzeggen. Je kunt dan uiterlijk in januari een nieuwe kiezen, de oude en de nieuwe lopen dan toch nog in elkaar over.

Een jaar geleden zijn circa 1,1 miljoen mensen overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat is 6,2 procent van de verzekerden, en dat was niet veel anders dan in het jaar daarvoor. Volgens Zorgverzekeraars Nederland, die de cijfers destijds naar buiten bracht, hebben wel veel meer mensen zich toen nog wel georiënteerd op het aanbod van zorgverzekeringen, mogelijk vanwege corona. Hoe dat nu is, daar heeft de organisatie nu nog geen zicht op.

Femke Koning van ervaringensite Zeker.com verwacht dat dit jaar iets minder mensen kiezen voor een verhoogd eigen risico, een mogelijkheid om de premie te verlagen. ‘Met name door corona verwacht ik een daling. Kom je in het ziekenhuis terecht met corona, dan geldt voor een ziekenhuisbezoek eigen risico. Wie kiest voor een verhoogd eigen risico, betaalt dan dus meer. Ik denk dat mensen tijdens de pandemie hiermee voorzichtiger zullen zijn.’

Vergelijkingssite ZorgKiezer.nl zegt dat het nu ‘extreem druk’ is bij zorgverzekeraars en vergelijkingssites. ‘Dit jaar kenmerkt zich door felle concurrentie tussen zorgverzekeraars om de gunst van de klant. Daarbij kiest de overstapper vaak voor een prijsvechter.’ Er zijn flinke prijsverschillen, ziet ZorgKiezer. ‘De goedkoopste budgetpolis is komend jaar bijna 535 per jaar goedkoper dan de duurste basisverzekering met vrije zorgkeuze.’ De zorgpremies zullen gemiddeld met circa 48 euro over het hele jaar stijgen.

Volgens collega Pricewise is 47 procent van de Nederlanders bereid informatie over hun levensstijl te geven in ruil voor korting op de zorgpremie, jongeren iets vaker dan ouderen.